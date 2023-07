Selbst Haubenköche werden zu Tellerwäschern

„Nur wer hinter die Kulissen blicken kann, hat eine Ahnung, was hier derzeit wirklich passiert“: Walter Kruspel aus Mistelbach spricht Klartext. Vor exakt 40 Jahren hat die Branchenlegende das Café Harlekin erworben und zu einer Kultur-Institution gemacht. Er weiß, wovon er spricht: Die Gastronomie befinde sich mitten in einem Umbruch, der vor allem Kultur und Tradition in die Knie zwingt.