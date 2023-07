„Es wird auch hier das eine oder andere passieren“

Verbindet Sie persönlich auch etwas mit der Region?

Da ich nicht weit weg wohne von hier, komme ich im Winter zum Skifahren und im Sommer zum Wandern und Radfahren her. Mittlerweile habe ich auch viele Bekannte und Freunde, die in dieser Gegend leben. Das „Schlagerbooom Open Air“ ist für mich zwar kein Heimspiel, aber die Location ist so nahe an meiner Heimat dran wie selten.