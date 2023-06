„In Kitzbühel lassen wir es ordentlich krachen!“

„Wir haben lange nach einem geeigneten Platz gesucht“

„Seit 2016 produzieren wir den Schlagerbooom, haben den Schlager damit verändert und neue Zielgruppen erreicht“, erklärt Produzent Michael Jürgens. Den Wunsch, auch ein Schlagerbooom Open Air zu produzieren, verfolge man schon seit geraumer Zeit. „Dementsprechend lange haben wir nach einem geeigneten Platz gesucht, der eine 360-Grad-Liveshow mit einer Bühne in der Mitte samt Lichtermeer, Feuerwerk und Co. ermöglicht“, erläutert Jürgens und schildert die besondere Herausforderung: „Da das Stadion so steil und das Publikum so nahe an der Bühne ist, ist eine spezielle Beschallung erforderlich - eben auch weil es nicht nur ein Live-Konzert ist, sondern zusätzlich noch eine Live-TV-Sendung.“