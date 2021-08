Reifenplatzer bei Sobotka am letzten Urlaubstag

Am letzten Urlaubstag hatte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) Pech: Auf der Heimreise platzte in Tirol kurz vor dem deutschen Eck der vordere rechte Reifen am Wohnwagen. Gröberes passierte nicht: Als „Glück im und Unglück“ bezeichnete Sobotka den Vorfall auf seiner Facebook-Seite. Man habe „viele Schutzengel“ gehabt.