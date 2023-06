„Verstehe den Zorn der Menschen auf die Polizei“

Feuer, Kämpfe: Es war schlimm

Etwas abseits steht, an ein Auto gelehnt, der junge Sayed. Er selbst sei in Paris geboren, seine Eltern aus Pakistan. Die klassische Familie mit Migrationshintergrund, wie so oft in Frankreich. Vom Balkon der familiären Sozialwohnung habe er die Ausschreitungen beobachtet. „Es war schlimm, die Flammen und kämpfenden Leute zu sehen“, erzählt er der „Krone“. Doch den Zorn der Menschen auf die Polizei versteht er gut.