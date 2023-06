Krawalle in Frankreich greifen auf Belgien über

In der dritten Nacht in Folge hat es Krawalle im Großraum Paris und weiteren Städten in Frankreich gegeben. Auslöser ist der Tod eines 17 Jahre alten Burschen - er war bei einer Polizeikontrolle erschossen worden. 40.000 Polizisten waren in der Nacht auf Freitag landesweit mobilisiert, um die Gewalt einzudämmen. Auch im benachbarten Belgien kam es in der Nacht zu Zusammenstößen zwischen Polizei und protestierenden Jugendlichen.