Raab bricht Arbeitsbesuch in Frankreich ab

Raab meinte dazu in Paris, wo auch die „Krone“ vor Ort ist: „Wenn wir mitten in Europa Viertel haben, wo es nicht mehr möglich ist, sie zu besuchen, ist das eine sehr erschütternde Sachlage.“ Die Ministerin war am Mittwoch zu dem zweitägigen Besuch in Paris aufgebrochen. Schon bei Beginn ihrer Reise war klar, dass durch die Ausschreitungen in Pariser Vororten der Besuch überraschende Aktualität erhalten wird.