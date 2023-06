Wassersport und Freizeitspaß auf der Mur

Gratis-Kurse mit Ruder-Experten

Schließlich garantieren die Riverdays Sport, Action und Erlebnisse für die ganze Familie auf dem Wasser. Einer der vielen Höhepunkte am Sonntag ist ganz sicher das kostenlose Schnupper-Rudern. Dabei zeigt der Ruderclub Graz die komplexe Technik des Sportruderns vor. Nach Vorübungen an einem Ruder-Ergometer führen die Experten die Interessenten des Rudersports in einem Mannschaftsboot am Wasser der Mur aus. Alles erfolgt unter fachkundiger Anleitung, von der richtigen Handhabung des Bootes bis zur idealen Rudertechnik.