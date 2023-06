Alicia Silverstone und die Tücken der High Fashion

Alicia Silverstone wurde durch den 90er-Jahre-Film „Clueless - Was sonst!“ zum Star. Danach war sie in zahlreichen Hollywood-Produktionen zu sehen, unter anderem in „Eve und der letzte Gentleman“ an der Seite von Brendan Fraser oder als Batgirl in „Batman & Robin“. Seit vielen Jahren ist Silverstone zudem eines der bekanntesten Gesichter von PeTA-Kampagnen.