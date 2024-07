Kärntner Weinbauer begeistert internationale Jury

Erst vor einem Monat holte sich der Weinbauer aus Leidenschaft bei der „PIWI International Wine Challenge 2024“, die in Tschechien ausgetragen worden war und bei der mehr als 200 Weine aus verschiedensten Ländern – von Italien über Frankreich bis hin nach Liechtenstein und Schweden – getestet wurden, für seinen ungeschwefelten Muscaris Natural 2022 die Goldmedaille. „Es ist einfach schön, so eine Wertschätzung zu bekommen und es motiviert ungemein“, so Waltl.