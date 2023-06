Am Rad lag Pauger bei den European Games in Front

Nach einer soliden Performance beim Schwimmen lag der Bregenzer auf dem Rad zwischenzeitlich sogar an der Spitze. „Ich wusste, dass ich beim Laufen mein eigenes Tempo gehen muss. So gesehen war es eine absolut solide Leistung“, resümierte der Heeressportler, für den es bereits am 8. Juli mit dem Weltcup in Tiszaujvaros (Ung) weitergeht. „Von dort geht es dann direkt weiter in das Höhentrainingslager ins italienische Livigno.“