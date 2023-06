Autofahrt wird für Mutter und Tochter zum Horror

Mann kann sich an Tat nicht erinnern

Nur kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte den Verdächtigen im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße ausfindig machen - auch ein Messer hatte der Mann bei sich. Der Tatverdächtige, ein 47-jähriger Türke, wurde festgenommen. Laut Angaben der Polizei Wien könne sich der Mann an die Tat allerdings nicht mehr erinnern, da er zuvor Drogen konsumiert hatte. Er befindet sich nun in der Justizanstalt.