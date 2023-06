Auto ging nach Überschlag in Tirol in Flammen auf

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Mittwoch in Zirl im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein 18-jähriger Einheimischer verlor auf der B171 Tiroler Straße die Kontrolle über seinen Wagen, woraufhin dieser gegen die Leitschiene krachte, sich überschlug und schließlich in Flammen aufging. Der Lenker sowie zwei weitere Insassen konnten sich gerade noch aus dem Wrack befreien.