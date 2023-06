In Tourismusregionen sind nur Restplätze frei

Doppelzimmer mit Frühstück um 130 Euro

Für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück muss man in Oberösterreich durchschnittlich 130 Euro pro Nacht lockermachen – es geht aber auch deutlich billiger. Die oberösterreichischen Jugendherbergen beispielsweise sind zwar einfach, befinden sich aber meist in Top-Lagen. Wenn das Reisebudget etwas üppiger ausfällt, können zwei Erwachsene samt Kind etwa im Gosauer Dachsteinkönig für 640 bis mehr als 900 Euro pro Nacht absteigen. In einem Punkt sind sich alle befragten Hoteliers und Experten einig: Gebucht wird heutzutage sehr kurzfristig. Das Problem für die Touristiker ist, dass Schlechtwetter-Prognosen zu Gästeschwund führen.