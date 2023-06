Soziallandesrat macht Revolte gegen Rechnungshof

In Summe 14 Kontrollinstanzen

Die Wirtschaftsaufsicht wurde noch während der laufenden LRH-Prüfung mit einem Verbesserungskonzept beauftragt. Die Personalaufstockung der Heimaufsicht wird die VP-Fraktion aber ablehnen. Hattmannsdorfer kann sieben externe Kontrollinstanzen der Alten- und Pflegeheime, drei weitere behördliche bzw. verbandliche und schließlich auch noch vier interne aufzählen: „Da ist schon viel Kontrolle im System“, will er sich gegen eine Ausweitung schützend vor die Mitarbeiter in den Heimen stellen. Er verweist auf ein „Fast-Lane-System“ was bedeutet, dass anlassbezogen eh sofort die Kontrolle aktiv wird. Außerdem sei ja Deregulierung angesagt.