„Ich brauche diese Herausforderung im Leben“

„Ich wollte die Filmreihe komplettieren und abrunden. Indiana Jones konnte in seinem Leben auf seine Jugendlichkeit und seine Kraft bauen, doch jetzt muss er sich mit dem Gewicht des fortgeschrittenen Alters herumplagen. Ich wollte, dass er sich neu erfinden muss, er noch einmal eine tiefe Beziehung erlebt, nicht nur irgendeinen oberflächlichen Flirt“, so Ford. Und so stürzt sich Indy, der vom Leben so gelangweilt ist wie die Studentenschaft in seinen Vorlesungen, noch einmal in ein Abenteuer. Mit Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge) gilt es, einen Teil des Mechanismus von Antikythera zu finden, mithilfe dessen man durch die Zeit reisen kann. Dass er dabei auf alte Feinde trifft, ist absehbar. Auch Nazi Voller (stark gespielt von Mads Mikkelsen) ist hinter dem Rad des Schicksals her.