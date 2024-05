Opfer als Täter: Lohnt sich neuer Berlin-„Tatort“?

„Am Tag der wandernden Seelen“ ist ein Krimi, der seltsam unkonkret bleibt. Was ist genau im Folterkeller passiert, was spielt sich in den Hinterzimmern der vietnamesischen Geschäfte ab und mit welchen Traumata kämpfen die Zeugen? Vieles wird nur angerissen und bleibt im Dunkeln. Gleichzeitig will Regisseurin Mira Thiel den Zuschauern vietnamesische Rituale und Religion näherbringen, was sich nur schwer in den Film einfügt.