Angelika Niedetzky: „Bäume haben immer recht“

Die Zukunft bei der „SOKO Linz“ ist weiblich, denn Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzkywird für die vierte Staffel der ORF-Serie als Nachfolgerin von Daniel Gawlowski an der Seite von Katharina Stemberger ermitteln. Bis dahin ist Niedetzky wieder im Kabarett umtriebig und feiert mit den Comedy Hirten („Immer wieder Österreich“) oder ihrem Soloprogramm „Der schönste Tag“ Premieren. Zeit für TV, bleibt da wenig: „Mein Fernsehverhalten hat sich die letzten 10 Jahre verändert. Die Arbeit lässt weit nicht mehr so viel Zeit dafür übrig. Netflix hat es geschafft, dass ich manchmal dann doch für Stunden mit der Couch verschmelze. Ich bin zwar per se kein Serien-Junkie, aber wenn mich mal was gefesselt hat, dann bin ich nicht mehr aufzuhalten.“