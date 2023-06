Florian Grillitsch unterschreibt bei alter Liebe!

Grillitsch spielte bereits von 2017 bis 2022 für Hoffenheim, ehe er sich auf die Suche nach einer neuen Herausforderung machte. „Ich war in den vergangenen Wochen in der glücklichen Lage, eine Vielzahl an Optionen für meine sportliche Zukunft prüfen zu dürfen und ich habe mich ganz bewusst und aus voller Überzeugung für eine Rückkehr zur TSG entschieden“, sagte der ÖFB-Star in einem Statement der Hoffenheimer. Der 27-Jährige war nach Auslaufen seines Vertrags in Amsterdam ablösefrei zu haben. Im Nationalteam überzeugte der Taktgeber zuletzt als Wechselspieler beim 2:0-Heimsieg über Schweden.