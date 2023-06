Rekorddeal fix! Baumgartner wechselt zu RB Leipzig

Am Dienstag hatte Baumgartner mit einem Doppelpack beim 2:0 gegen Schweden in der EM-Qualifikation brilliert. Der Waldviertler spielte seit 2017 für Hoffenheim, ausgebildet wurde er in der Akademie St. Pölten. In der abgelaufenen Saison schoss er sieben Ligatore für den Tabellen-Zwölften und bereitete sieben vor. In 33 von 34 Runden stand der offensive Mittelfeldspieler am Feld, nur einmal fehlte er aufgrund einer Gelbsperre. Insgesamt erzielte Baumgartner in 121 Spielen in der deutschen Bundesliga 27 Tore und gab 17 Assists.