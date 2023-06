Wilde Verfolgungsjagd nach Juwelen-Coup in NÖ

Serie an ähnlichen Einbrüchen

In den vergangenen Wochen war es bereits zu mehreren spektakulären Einbrüchen auch in Niederösterreich gekommen. Erst vor rund vier Wochen sorgte die Rammbock-Bande in der SCS in Vösendorf für reichlich Aufsehen. Unbekannte Täter waren dabei mit einem Fahrzeug über eine Laderampe in ein Juweliergeschäft eingedrungen. Vor ihrer Flucht steckten die Täter ihr Auto in Brand. Auch im Wiener Donauzentrum ist es erst vor wenigen Tagen zu einem ähnlichen Coup gekommen. Erneut war ein Auto in ein Gebäude gerast und auch dieses Fahrzeug wurde kurze Zeit später in Brand gesetzt. Davor hatten die Kriminellen einen Schmuckladen ausgeraubt.