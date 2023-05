Großeinsatz: Polizei sperrte SCS in Vösendorf

In der Nacht auf Montag ist es in der Shopping City Süd in Vösendorf zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter sollen mit einem Fahrzeug über eine Laderampe in ein Geschäft der SCS eingedrungen sein. Vor ihrer Flucht steckten die Täter auch noch ihr Auto in Brand. Auch Schüsse sollen gefallen sein. Sämtliche Zufahrten zur SCS waren Montagfrüh wegen des Polizeieinsatzes gesperrt.