Unbekannte bei Juwelier in Baden eingebrochen

Einbruch bei einem Juwelier im niederösterreichischen Baden: Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden Zutritt zu dem Schmuckgeschäft. Das Duo hatte sich mit einem gestohlenen Pkw zum Tatort begeben, flüchtete letztlich aber zu Fuß, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.