Juwelier überfallen: Auto in Donauzentrum gerast

Überfall erinnert an Einbruch in SCS

Das Ereignis erinnert an den spektakulären Einbruch in der Shopping City Süd in Vösendorf vor rund einem Monat. Unbekannte Täter waren damals mit einem Fahrzeug über eine Laderampe in ein Geschäft der SCS eingedrungen. Vor ihrer Flucht steckten die Täter auch noch ihr Auto in Brand. Gefunden hatte man die Täter allerdings bis heute nicht.