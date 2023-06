Wenn Geschworene „irren“: Richter zogen Notbremse

Alles auf Anfang! Heute in einem Monat wird sich jene 32-Jährige wieder auf der Anklagebank des Landesgerichts Ried befinden, die am 2. August des Vorjahres ihren schlafenden Ehemann mit einem Teppichmesser in den Hals geschnitten haben soll. Davor soll sie ihn mit Schlafmittel im Gulasch betäubt haben. Versuchter Mord lautet - wie beim ersten Anlauf - die Anklage.