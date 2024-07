„Muss pro Tag mehr als zehn Liter Wasser trinken“

Doch nicht nur die Fahrer und Bremsen leiden. Allen voran auch die hochgezüchteten Motoren der Rallye-Boliden, die in den Bergen rund um Rom nicht nur aufgrund der Hitze an Leistung verlieren. „Sondern auch wegen der dort dünneren Luft“, weiß Wagner, der im Vorjahr in Rom Platz fünf belegt hat, heuer aber schon mit einem Top-10-Ergebnis zufrieden wäre. Der Mühlviertler dazu: „Schließlich fahren 43 Rally-2-Autos mit – damit ist die Dichte extrem!“ Aber trotzdem nicht so extrem wie die erbarmungslose Hitze . . .