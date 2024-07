„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Leijla wartet schon sehr lange auf ihr Glück. Die Hündin ist bei Männern sehr zurückhaltend, weshalb sie bei einer weiblichen Besitzerin am besten aufgehoben wäre. Leijla machen die lauten Geräusche in einer Stadt rasch nervös, sie sehnt sich nach einem Zuhause in ländlicher Gegend. Katzen und Kleintiere animieren die Hündin zum Jagen. Mit Artgenossen kommt sie wunderbar zurecht. Wer gibt ihr trotz der Umstände eine Chance?

Tel.: 0 664/541 50 79