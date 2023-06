Preisträger will Europa mit sich selbst versöhnen

Per Definition wird der nach dem Schutzpatron der Regierenden benannte Preis an Persönlichkeiten aus Politik, Recht, Theologie, Wirtschaft und anderen Disziplinen vergeben, die als Christen glaubwürdige Vorbilder für sittliches Verhalten, Handeln und persönlichen Mut gelten. Dies alles entspricht laut dem Verleiher, dem Alten Orden von St. Georg, dem Namensgeber, dem heiligen Thomas Morus (1478-1535), der für sein Festhalten an katholischem Glauben, Wahrheit und Sittlichkeit im England König Heinrichs VIII. den Märtyrertod erlitt. Freitagabend wurde dieser Preis nun dem bekannten Philosophen und früheren italienischen Politiker Rocco Buttiglione verliehen. Der Kaisersaal der altehrwürdigen Zisterzienser-Abtei in Heiligenkreuz im Wienerwald war bis auf den letzten Platz mit Ehrengästen – darunter Hausherr Abt Maximilian Heim, Kardinal Péter Erdö, Erzbischof von Esztergom-Budapest, und Prinz Gundakar von und zu Liechtenstein – besetzt.