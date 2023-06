Auf der Suche nach einem Stück echter Herzlichkeit

Zehn „Herzensmenschen“ werden dann in der Kategorie „Einzelpersonen“ von einer Jury zu den Siegern gekürt. Bei den Vereinen und Gemeinden trifft die Jury - mit dabei sind Barbara Stöckl, Maggie Entenfellner, die „kleine Botin“ Daniela Gaigg sowie Thommy Ten und Amélie van Tass - nur eine Vorauswahl. Danach geht es darum, online oder via Postkarte/Brief die meisten Stimmen von unseren Leserinnen und Lesern, Freunden und anderen Vereinsmitgliedern zu erhalten. Das Online-Voting findet heuer im Herbst statt. Präsentiert werden alle Gewinner bei der großen „Krone-Herzensmensch“-Gala am 10. November im Landhaus in St. Pölten.