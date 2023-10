Laufclub aus Ybbs erklimmt allerhöchste Gipfel

Seit mehr als zwanzig Jahren steht „Bewegung und Training“ beim Laufclub Ybbs an erster Stelle. Ob beim gemeinsamen Laufen und Walken, der Teilnahme an Bewerben, diverse Fitnessübungen für alle Altersklassen oder einer Wanderung auf den Peilstein im Mühlviertel – die derzeit 90 Mitglieder des Sportvereins in Ybbs an der Donau verbindet alle dieselbe Leidenschaft. „Vom Hobby- bis zum Spitzensportler sind alle willkommen“, freut sich Markus Kohlhuber, Obmann des LC Raiffeisen Ybbs über neue „Mitläufer“.