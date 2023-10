Mit sportlichem Engagement Kinderkrebshilfe pushen

Jugendförderung, Wohltätigkeit und Freizeitgestaltung liegen den „Oldies Ungerndorf“ am Herzen: Der Verein aus Laa an der Thaya blickt in seiner rund 35-jährigen Geschichte auf eine lange Sporttradition zurück. Ende 1988 als Fußballklub USC-Ungerndorf gegründet, erzielten die Kicker etwa mit dem Vizemeister-Titel Erfolge in der Bezirksliga. Mit Ende des Meisterschaftsbetriebes wurde auch der Verein 2010 aufgelöst und kurzerhand unter Obmann Johann Fenz neu gegründet.