Herzensmensch-Aktion: Jetzt zählt jede Stimme!

In zwei Kategorien wird es nun spannend: Fans, Freunde und Funktionäre können derzeit für einen von zehn Vereinen stimmen. Gleichzeitig geht auch das Voting für ganz besondere Gemeinden in die Endphase. Von Felixdorf bis Zwettl, von Alland über Herrnbaumgarten bis Amstetten: 34 Gemeinden sind für den Titel „vereinsfreundlichste Gemeinde“ im Rennen. Doch wer seinen (Lieblings-)Ort unterstützen will, sollte sich beeilen. Die Abstimmung endet am Dienstag, 10. Oktober.