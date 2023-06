Maltas Abtreibungsverbot wird leicht gelockert

Drei Expertinnen beziehungsweise Experten müssen einem solchen Eingriff in einem dafür zugelassenen Krankenhaus zustimmen. Falls die Ärztinnen und Ärzte doch zu dem Schluss kommen, dass das Baby außerhalb des Mutterbauchs lebensfähig wäre, darf es nicht abgetrieben werden. Das verkündeten Gesundheitsminister Chris Fearne und Justizminister Jonathan Attard am Freitag in dem kleinsten EU-Staat.