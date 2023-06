Familien der „Titan“-Opfer äußern sich

„Wir haben ihn bei dem, was er liebte, verloren“

Die Familie des auch bei dem Unglück verstorbenen Abenteurers Hamish Harding (58) schrieb in einem Brief: „Er war einzigartig und wir vergötterten ihn. Er war ein leidenschaftlicher Entdecker - egal in welchem ​​Gelände -, der sein Leben lebte, für seine Familie, für sein Geschäft und für das nächste Abenteuer. Was er in seinem Leben erreicht hat, war wirklich bemerkenswert, und wenn wir aus dieser Tragödie einen kleinen Trost schöpfen können, dann ist es, dass wir ihn bei dem, was er liebte, verloren haben“.