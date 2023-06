Nina Mathies (VSStÖ) ist neue ÖH-Vorsitzende

Nina Mathies kommt aus Vorarlberg (Dornbirn) und studiert seit 2019 Umweltingenieurwissenschaften an der Universität für Bodenkultur (Boku). Seit 2021 war sie bereits stellvertretende ÖH-Vorsitzende an der Boku und seit dem Vorjahr Sozialsprecherin des VSStÖ. Mathies gründete die Fridays For Future-Landesgruppe in Vorarlberg mit und war auch beim Protest gegen die Abschiebung der damals zwölfjährigen Schülerin Tina nach Georgien vor Ort.