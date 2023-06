ÖH einigte sich auf linke Dreier-Koalition

Der Koalitionsvertrag und die Personalia sollen am Freitag veröffentlicht werden. Der KSV-Lili ersetzt damit in der linken Koalition die Fachschaftslisten (FLÖ), die seit 2011 mit einer kurzen Unterbrechung fixer Teil der ÖH-Exekutive waren. Zuletzt hatten sie regelmäßig Mandate verloren. Der KSV-Lili ist nun erstmals in der Führung der Bundes-ÖH vertreten, war aber schon bisher an der Universität Wien in einer Koalition.