Mit dem Paraglider der Sonne entgegen

„Wir sind ja fast überall dabei. Je höher und exponierter, desto lieber“, so ein gut gelaunter Weber im Interview. Von der Portaledge-Übernachtung in der Steilwand bis hin zur Höhlenexpedition: Besondere Schauplätze waren schon öfter Kulisse für Webers Wetter. Seine Liebe zu diesem Phänomen begann in jungen Jahren: „Schon mit 12 hab ich immer auf den Webcams geschaut - damals mit sehr langsamem Internet - wo es am meisten schneit. Dazu bin ich in den Bergen aufgewachsen, war als Kind viel draußen. So kam eines zum anderen.“ Jetzt lebt er seinen Traumjob, wie Weber sagt, der ihn - aus der im Jahr 2009 aus Kostengründen entstandenen Idee entsprungen - täglich durchs Land touren lässt. „Klar, ohne Studio muss man jeden Tag kreativ sein, sich immer etwas Neues einfallen lassen. Das zehrt manchmal. Alles andere ist aber echt cool! Wir verstehen uns alle blind. Ich hab Kameramänner, da schau ich nur hin, und er weiß, welches Bild ich brauche.“