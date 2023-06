Sahen die Simpsons Unglück voraus?

Bereits in der Vergangenheit gab es erschreckende Ähnlichkeiten von „Simpsons“-Folgen zur Realität. So sollen die Macher der Serie auch Donald Trumps Präsidentschaft ab 2016 vorausgesehen haben. In der Folge „Barts Blick in die Zukunft“ aus dem Jahr 2000 wird Lisa Simpson zur ersten weiblichen US-Präsidentin gewählt. Sie übernimmt das Land, das von Ex-Präsident Donald Trump heruntergewirtschaftet wurde. Auch die Wiederkandidatur von Trump für die Präsidentschaftswahl 2024 kam auch bereits in einer Folge aus 2015 vor. In einer Folge ist zu sehen, wie Homer Simpson in der Luft schwebt und am unteren Bildrand ein Wahlkampfschild mit der Aufschrift „Trump 2024“ platziert ist.