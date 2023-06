Selenskyj: Russland plant Terrorangriff auf AKW

Nach Angaben aus Moskau reist Grossi aus Sorge um das AKW am Freitag zu Gesprächen nach Russland. In der Ostseeregion Kaliningrad sei ein Treffen Grossis mit dem Chef der Moskauer Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschow, geplant, teilte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag der mit. Eine Bestätigung der IAEA zum Treffen gab es zunächst nicht.