Hat die Regierung noch Kraft für große Würfe?

Viel Luft ist im türkis-grünen Regierungsboot nicht mehr vorhanden. Am Dienstag ist die Strategie gegen Bodenversiegelung vorerst gescheitert. Bezeichnend war die Aussage von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Die offenen Punkte werden in einer Arbeitsgruppe bis nach dem Sommer geklärt.“ Das ist nicht der einzige Bereich, in dem nichts weitergeht. Das Klimaschutzgesetz ist seit 900 Tagen ausständig. Die Schaffung eines Bundesstaatsanwalts dürfte in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommen, wie in Regierungskreisen hinter vorgehaltener Hand zu hören ist.