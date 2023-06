Politik kann sich nicht auf Bodenschutz einigen

Lösung nicht in Sicht

In Österreich ist die überörtliche Raumordnung grundsätzlich Ländersache, während die oberste Bauinstanz in Gemeinden jeweils der Bürgermeister ist. Gerade deshalb ist der Bodenverbrauch auch ein Problem des Föderalismus. Vizekanzler Kogler kündigte im Vorfeld der ÖROK gegenüber den Länderchefs an, die Regierung werde sich mit dem „verkrusteten Föderalismus“ und manchen Ländern mit Blockadehaltung anlegen.