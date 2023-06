Land sucht Schlupfloch aus Westring-Umsatzsteuer

Die neue Linzer Stadtautobahn A26, vulgo „Westring“, verteuert sich aus heutiger Sicht um 440 Millionen Euro auf knapp 1,2 Milliarden Euro – wir berichteten. Das Land Oberösterreich, das sich zur Kostentragung eines Zehntels verpflichtet hat, muss also 44 Millionen Euro mehr zahlen. Wobei das Geld ja in Raten überwiesen wird und einiges schon an den Bauträger Asfinag geflossen ist.