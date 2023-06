Rektorswahl verzögerte sich durch Verfahrensfehler

Gegen 22 Uhr teilte Professor Wolfgang Faber, seines Zeichens Chef des Uni-Senates, am Dienstag den Universitätsangehörigen per Mail im Wesentlichen mit: Es bleibt alles so wie es ist. Der Senatsvorschlag vom 7. Februar sei wegen Formfehler aufgehoben worden. Deswegen habe man unter „Beachtung der Rechtsauffassung des Bundesministers“ erneut abgestimmt.