„Brauchen Zuwanderung, um Arbeitskräfte zu finden“

„Als der Herr EU-Kommissar vor ein paar Jahren in Linz zu Besuch war, haben wir noch über Arbeitslosigkeit gesprochen. Heute war das Thema: Wie kommen wir überhaupt zu Arbeitskräften?“ Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) war am Dienstag zu Arbeitsgesprächen in Brüssel.