Trickdieb entriss Frau Erspartes und flüchtete

Der etwa 1,80 große Mann mit Kurzhaarfrisur gelangte durch die unversperrte Eingangstür in das Wohnhaus in Bleiburg. In der Küche traf er dann auf die 88-jährige Hausbesitzerin und gab sich als Verkäufer von Tischtüchern aus. Er bot der Frau mehrere an. Die Pensionistin entschied sich, vier Tischtücher zum Preis von 100 Euro zu kaufen. Dafür begab sie sich in ein anderes Zimmer, wo sie ihr Erspartes aufbewahrt hatte, um das Geld für den Kauf zu holen.