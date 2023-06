Seltener weißer Wal vor Queensland gesichtet

Video nicht eindeutig

Der Meeresriese war am Freitag in der Nähe der Inselgruppe der Whitsundays von einem Touristen gefilmt worden, der sein Video an das White Whale Research Center (Forschungszentrum zu weißen Walen, Anm.) schickte. Das Zentrum sammelt seit Jahren Daten zu Migaloo. Wenige Tage zuvor sei bereits ein weißer Wal gesichtet worden, möglicherweise handle es sich um dasselbe Tier, sagte Pirotta. Das Video liefere nicht genügend Informationen, um das Tier eindeutig zu identifizieren.