Beatrice Egli bringt Fans zum 35er ins Schwitzen

Wie Egli nämlich in einer Mitteilung verrät, wird im kommenden Jahr ihre „Volles Risiko“-Tour fortgesetzt. Insgesamt zwölf zusätzliche Konzerte wird es geben, der Vorverkauf startet am 21. Juni - also Eglis halbrundem Geburtstag. Einziger Wermutstropfen für die heimischen Fans: Ein Österreich-Termin ist nicht dabei.