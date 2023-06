Prozess um serbischen Drogenbaron neu aufgerollt

Angeklagter lebt als Familienvater in Vorarlberg

Nach Ansicht der Richter war der in Vorarlberg lebende Familienvater allein zwischen Februar und Juni 2021 am europaweiten Schmuggel und Verkauf von insgesamt 455 Kilogramm Rauschgift im Wert von mehreren Millionen Euro beteiligt. Dass der Fall nun neu aufgerollt wird, liegt „an einem Feststellungsmangel im ersten Rechtsgang“, so Mirsad Mursliu, einer der zwei Verteidiger des Angeklagten.