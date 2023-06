Terra-Luna-Pleitier Kwon in Montenegro verurteilt

Kwon verschwand daraufhin. Interpol erließ im vergangenen September einen internationalen Haftbefehl gegen ihn. Gesucht wird er auch von den Behörden in Südkorea und in den USA. Ein Gericht in Podgorica hatte letzte Woche - unabhängig von dem Verfahren wegen Dokumentenfälschung - eine sechsmonatige Auslieferungshaft über Kwon und seinen Geschäftspartner verhängt, um den Auslieferungsantrag Südkoreas zu prüfen.