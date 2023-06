Höheres Unfallrisiko in beliebten Urlaubsländern

Der VCÖ wies auch darauf hin, dass in etlichen EU-Staaten das Tempolimit auf Freilandstraßen niedriger ist als in Österreich. Auf Autobahnen ist in jedem dritten EU-Land die erlaubte Höchstgeschwindigkeit niedriger als in Österreich, ebenso das Alkohol-Limit. Kroatien ist nach Italien für den Sommerurlaub das beliebteste Reiseziel der Österreicher. Mit 71 Verkehrstoten pro Million Einwohner gab es in Kroatien im Vorjahr deutlich mehr Todesopfer als in Österreich mit 41, so die VCÖ-Analyse auf Basis von Eurostat-Daten. Innerhalb der EU war nur in Bulgarien und Rumänien die Zahl der Verkehrstoten pro Million Einwohner noch höher als in Kroatien.